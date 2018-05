Roma, ufficiale l'acquisto di Coric: ha firmato fino al 2023 Il centrocampista croato arriva dalla Dinamo Zagabria per 6 milioni di euro

28 maggio 2018

Ante Coric è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma: dopo le visite mediche sostenute a Villa Stuart, il club giallorosso ha reso noto l'affare. Il centrocampista croato classe 1997, che arriva dalla Dinamo Zagabria per 6 milioni di euro, ha firmato un contratto di cinque stagioni fino al 30 giugno 2023. "Sono molto contento di essere in uno dei più grandi club europei. Ho fatto di tutto per arrivare qui e non vedo l'ora di iniziare" ha detto.

"È meglio parlare sul campo, sono altri a dover dire che tipo di giocatore sono - ha aggiunto -. L'aspetto che devo migliorare di più è la difesa". Quanto invece ai modelli di riferimento, Coric ha le idee chiare: "Modric oppure Totti, che ha giocato qui. Ora non gioca più ma è stato uno dei calciatori più forti del mondo". Ma il croato ammira anche diversi compagni di squadra: "Mi piace Dzeko perché viene dalla mia stessa terra. Ma mi piacciono anche De Rossi, El Shaarawy.... mi piacciono tutti i giocatori come loro". Poi qualche battuta sulla stagione dei giallorossi: "Penso sia stata una stagione incredibile per la Roma, sono davvero contento di essere qui". "I tifosi della Roma? In Croazia sono molto conosciuti. Tutti sanno che i tifosi giallorossi sono i migliori in Europa - ha concluso -. Voglio semplicemente dire Forza Roma!".

Coric, che era nella Capitale da diversi giorni, è un centrocampista offensivo cresciuto nelle giovanili dell'NK Zagabria. In 5 stagioni con la Dinamo Zagabria ha giocato 143 gare realizzando 23 reti, vincendo 4 campionati nazionali e 3 coppe di Croazia. Per il giovane talento anche tre presenze con la Nazionale maggiore.



"Ritengo che con il suo arrivo la Roma si sia assicurata uno dei talenti emergenti del calcio europeo. Confido che con il suo impegno sul campo e con il lavoro del Mister potremo farlo crescere ulteriormente e godere così per tanti anni delle sue qualità", ha commentato il direttore sportivo giallorosso Monchi.

