Roma, sirene inglesi per Salah: spunta il Liverpool

9 maggio 2017

Pericolo inglese per la Roma . Secondo quanto riferiscono i media britannici, Mohamed Salah sarebbe finito nel mirino del Liverpool , sempre a caccia di un esterno offensivo. Il primo obiettivo di Jürgen Klopp è Julian Brandt, ma l'egiziano sarebbe un'ottima alternativa se l'assalto al gioiellino del Bayer Leverkusen dovesse fallire. Ad ogni modo si tratterebbe di un'operazione complicata, perché la Roma non sembra intenzionata a cedere Salah .

I 14 gol della scorsa stagione e i 13 di quest'anno, dunque, non sono passati inosservati a Liverpool. Salah piace molto a Klopp, che avrebbe individuato proprio nell'egiziano l'alternativa giusta per rinforzare la rosa se Brandt dovesse rifiutare le avances dei Reds. Al momento non si registra ancora un'offerta concreta, soprattutto perché la Roma ha deciso subito di alzare il muro, lasciando intendere di non voler cedere una delle sue migliori pedine. A meno che il Liverpool non presenti un'offerta irrinunciabile ovviamente. La Premier chiama Salah.