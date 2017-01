Napoli, ufficiale Pavoletti. "Grazie Genoa, sono rinato"

3 gennaio 2017

Non vestirà la maglia numero 9 lasciata libera da Higuain, ma ha scelto la numero 32. Leonardo Pavoletti pian piano proverà a prendersi più spazio nel Napoli. L'attaccante è reduce da una distorsione al ginocchio e dal 30 dicembre si allena a Castelvolturno per accelerare il rientro, per essere a disposizione di Sarri il prima possibile. In tutto questo si inserisce l'infortunio muscolare patito da Gabbiadini, le cui condizioni andranno valutate in vista del match di sabato sera al San Paolo contro la Sampdoria. Martedì poi sarà ora di Coppa Italia, nella sfida contro lo Spezia: non ci sarà Mertens, squalificato. Potrebbe essere l'occasione giusta per dare i primi minuti all'ex centravanti del Genoa. Ma non ci saranno azzardi.