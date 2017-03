Napoli, Ibrahimovic: "Io al San Paolo? Perchè no..."

16 marzo 2017

Una simpatia mai nascosta. Anzi, più volte sbandierata anche da chi ne cura gli interessi . Zlatan Ibrahimovic al San Paolo con la maglia del Napoli : Mino Raiola ha spesso ammiccato all'idea, ora lo stesso svedese si è lasciato andare a una mezza ammissione. Una palese apertura che può infiammare la passione napoletana: "Io al San Paolo? Perché no, non si sa mai. Con lo United ho firmato per un anno con opzione sul secondo. Vedremo..."

Parole che inevitabilmente aprono nuove clamorose prospettive di mercato. Ibra parla a Fox Sports e Napoli sogna: "Non si sa mai...Però sto bene qua", riferendosi alla sua avventura con il Manchester United e a un contratto di un anno che scade a giugno con opzione sul secondo. Tutto possibile, dunque, anche perché sullo svedese c'è il forte interesse e ci sono i tanti dollari dei Los Angeles Galaxy. Ma, per ora, tanto basta per sperare e magari crederci, ricordando anche le parole di Aurelio De Laurentiis. Ibra al Napoli non è un'utopia.

E a proposito di Galaxy: Mino Raiola, procuratore di Ibra, è segnalato in queste ore a Los Angeles, diciamo per prendere contatti coi dirigenti del club e capire le loro reali intenzioni. Ciò non significa spegnere sul nascere il sogno-Napoli. Quantomeno, far presente quali sono i contorni della realtà. E quanta la voglia dei Los Angeles Galaxy di avere Ibra.