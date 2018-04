Napoli-Ibrahimovic, contatto: pronto un biennale da 8 milioni a stagione

Zlatan Ibrahimovic al Napoli non è più una suggestione. De Laurentiis fa sul serio e prova il colpo d'effetto. Qualche giorno fa gli azzurri hanno avuto il primo approccio per lo svedese offrendo un contratto sontuoso, un biennale da 8 milioni netti a stagione che potrebbero diventare anche 10 con l'inserimento di un bonus-scudetto. Ibra, specialista in fatto di titoli, è l'uomo giusto per arrivare al tricolore e per avere più personalità in Europa.

Zlatan cerca soprattuto questo. Essere nuovamente protagonista in Champions League, il torneo dei campioni. La posizione in classifica del Napoli permette già sin d'ora di comininciare i negoziati per un trasferimento colossale. Zlatan a 34 anni anni compiuti, ma sorretto da un fisico statuario, vuole ruggire ancora tanto che il centravanti stamane ha twittato "voi pensate che io sia finito, ma mi sto solo riscaldando".



Il Napoli prova l'affondo con un'operazione complessiva che si aggira attorno ai 32-40 milioni di euro, ovvero il costo al lordo dei 2 anni di contratto, essendo Ibra svincolato. Per ora siamo ancora ai primi sondaggi ma la trattativa può decollare soprattuto perchè gli attaccanti del Napoli in queste ore stanno avendo molto mercato.



Manolo Gabbiadini, vista anche la conferma di Sarri, quasi certamente lascerà Napoli per approdare in Premier League: Tottenahm e West Ham sono molto interessate e pronte a offrire almeno 20 milioni di euro. E' chiaro che però il pezzo pregiato si chiama Higuain in cima alla lista dei desideri di Conte, Chelsea, ma pure di Ancelotti che lo vorrebbe fortemente al Bayern. Per ora si parla di possibili offerte in arrivo attorno ai 60-70 milioni di euro pur di arrivare al Pipita. Vedremo se il Napoli resisterà, ma nel frattempo prova a cautelarsi con un altro fuoriclasse.