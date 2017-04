Milan, rinnovo Donnarumma: Fassone ha contattato Raiola

23 aprile 2017

Ma andiamo con ordine. Fin dalla conferenza stampa di presentazione, ma anche nelle settimane precedenti, l'argomento principale per cercare di carpire le intenzioni della nuova proprietà del Milan è stato il rinnovo contrattuale di Gigio Donnarumma. Fassone ne ha sempre parlato come di una questione prioritaria e alle parole ha fatto seguire i fatti contattando il giocatore e il suo procuratore Mino Raiola. La prossima settimana dovrebbe essere un incontro per trattare concretamente il rinnovo con Fassone che presenterà al giocatore un'offerta importante che l'agente valuterà, tutti consapevoli che il gioco delle parti prevederà il rilancio di qualche club straniero disposto a strapparlo al Milan. A quel punto decisiva sarà la volontà di Donnarumma, già espressa in passato, di diventare la colonna portante della nuova era rossonera.



Fronte rinnovo su cui il Milan si è mostrato meno apprensivo con De Sciglio. Il terzino non l'ha presa bene e il flirt con la Juventus che prosegue da diverse stagioni potrebbe concretizzarsi durante l'estate. Secondo Tuttosport, il giocatore avrebbe già comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2018 costringendo la società rossonera a fare cassa per evitare di perderlo a zero. La destinazione è la Juventus per qualcosa meno di dieci milioni di euro per un giocatore molto stimato da Massimiliano Allegri.