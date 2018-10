Milan, pazza idea Ibrahimovic: può tornare a gennaio

03/10/2018

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". La citazione (della canzone "Amici mai" di Venditti) tanto cara ad Adriano Galliani potrebbe a breve tornare d'attualità per quanto riguarda il destino di Zlatan Ibrahimovic , che oggi compie 37 anni e a gennaio potrebbe clamorosamente tornare al Milan . A riferirlo è il Corriere della Sera, secondo cui Gattuso è a caccia di un centravanti per completare la rosa e il profilo dello svedese sarebbe quello ideale.

Fu proprio Galliani, nel 2010, a riportare Ibrahimovic in Italia dopo l'esperienza negativa a Barcellona. Un'avventura, quella in rossonero, terminata nel 2012 con il passaggio al Psg ma ora l'attaccante potrebbe tornare per qualche mese. Secondo il Corriere della Sera, infatti, Zlatan starebbe discutendo con il Milan un contratto di sei mesi: da gennaio a giugno. I problemi fisici di Higuain e Cutrone hanno infatti allarmato il club rossonero, che considerato l'impegno in Europa hanno intenzione di ampliare il parco attaccanti su esplicita richiesta del tecnico. E il profilo prediletto è esattamente quello di Ibra, che sarebbe già pronto e non avrebbe bisogno di alcun periodo d'ambientamento.



L'attaccante è legato ai Los Angeles Galaxy fino a dicembre 2019, ma prima di tornare a Malmoe - dove probabilmente chiuderà la carriera - si trasferirebbe volentieri a Milano per una nuova sfida tra Serie A ed Europa League. Al momento non arrivano conferme da Casa Milan, ma l'operazione inizia a prendere corpo sottotraccia e sarebbe simile a quella che nel 2009 portò David Beckham (in prestito proprio dai Galaxy) a vestire la maglia del Diavolo da gennaio fino a fine stagione. Situazione che fu replicata allo stesso modo anche l'anno successivo, quando poi l'inglese si ruppe il tendine d'Achille chiudendo così anticipatamente la sua seconda avventura con il Milan.