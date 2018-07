Milan, Kalinic a un passo dall'Atletico Madrid: ma bisogna aspettare l'ok di Elliott

15/07/2018

Prosegue spedita la trattativa tra Milan e Atletico Madrid per Nikola Kalinic , che intanto venerdì si è presentato al ritiro di Milanello in attesa dei nuovi sviluppi. Il centravanti croato, rispedito a casa dalla propria nazionale mentre era al Mondiale , è ormai a un passo dai Colchoneros, pronti a investire la cifra chiesta dal club rossonero per cederlo: circa 20 milioni di euro .

L'accordo tra i due club è stato praticamente raggiunto e ora restano da limare soltanto i dettagli. In ogni caso ci vorrà ancora qualche giorno di pazienza, visto che l'ok definitivo all'operazione potrà arrivare soltanto dopo il 21 luglio, giorno della convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Cda. Con il passaggio del club nelle mani di Elliott, questi sono i tempi da dover rispettare.



Il Cholo Simeone, comunque, ha già dato l'ok all'investimento, che garantirà all'Atletico Madrid una valida alternativa a Diego Costa mentre permetterà ai rossoneri di fare cassa in vista di un mercato che non sarà tra i più semplici a causa dei paletti imposti dal Fair play finanziario.