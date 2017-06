Milan, Fassone: "Rosa quasi al completo, promesse mantenute"

12 giugno 2017

Musacchio, poi Kessié, Rodriguez e André Silva. Il Milan si è mosso con largo anticipo sul mercato con piena soddisfazione del dg Fassone: "Abbiamo mantenuto le promesse fatte a Montella che avrà a disposizione i due terzi della rosa prima del ritiro". Una strategia chiara e decisa: "Siamo sulla buona strada sia come numero che come qualità". Ma non è finita: "Ora rifletteremo per le altre cose che faremo, siamo quasi al completo".