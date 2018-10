Milan, Cutrone ha rinnovato fino al 2023: lo dice il bilancio

15/10/2018

Patrick Cutrone e il Milan insieme almeno fino al 2023, ora è ufficiale. Negli scorsi mesi si era parlato di un accordo tra l'attaccante e la società, ma a differenza di quanto fatto per Suso, Bonaventura, Calabria, Romagnoli e Donnarumma, quello del bomber di Gattuso era stato l'unico accordo non annunciato ufficialmente. A spazzare via ogni dubbio è stato il bilancio d'esercizio aggiornato al 30 giugno 2018 .