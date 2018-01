Il Milan osserva Maroni: contatti col Boca Jrs nella trattativa Gomez

8 gennaio 2018

I contatti con il Boca Juniors per il difensore paraguayano ex Lanus, voluto da Montella la scorsa stagione, vanno avanti ormai da diverse settimane dopo quelli della scorsa estate, ma una svolta è attesa e potrebbe arrivare a stretto giro di calendario. Gli Xeneizes hanno abbozzato l'offerta di prestito, ma il Milan vorrebbe inserire nei discorsi il cartellino di Gonzalo Maroni, classe 1999 di Cordoba, capace di giocare come seconda punta ma anche da trequartista. Una pista complicata come trattare con il presidente Angelici che sul nuovo gioiello punta di costruire una fortuna, ma non impossibile.



Maroni del resto è la più grande promessa del Boca e ha come idolo un certo Dybala, come lui di Cordoba. Paragonato più volte a Pastore o Aimar, qualcuno ha azzardato un accostamento proprio alla Joya bianconera anche se il piede preferito è l'opposto. La personalità non manca, come ha dimostrato all'esordio in prima squadra con la maglia numero 20, così come il tocco di palla esaltato subito nel primo gol alla Bombonera. L'argentino è rapido e sgusciante nei 170 centimetri e ha il contratto in scadenza nel 2019. Il Milan ci proverà, una scommessa per il futuro che potrebbe essere vincente.