Il Milan offre Halilovic a Espanyol e Girona

22/08/2018

E' già ai titoli di coda l'avventura di Alen Halilovic al Milan? Sembrerebbe di sì, almeno secondo il 'Mundo Deportivo'. Il 22enne croato, arrivato in estate a titolo definitivo dall'Amburgo, dopo l'esperienza in prestito al Las Palmas (con cui è retrocesso), non avrebbe convinto del tutto Gattuso e e sarebbe stato offerto a Espanyol e Girona, interessati al giocatore. Eusebio Sacristan, tecnico del Girona, ne sarebbe un grande estimatore.