Donnarumma-Milan, Raiola: "Nessuno ha mai detto che non vuole rinnovare"

27 maggio 2017

Il caso Donnarumma continua a tenere banco in casa Milan. I rossoneri hanno alzato la voce, ipotizzando di spedire il giocatore in tribuna la prossima stagione se non si dovesse raggiungere un'intesa sul rinnovo, ma Mino Raiola è subito intervenuto a calmare gli animi. "Nessuno ha mai detto che donnarumma non voglia rinnovare, a parametro zero non porto via nessuno", ha spiegato il procuratore di Gigio.