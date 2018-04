Cerci manda Perotti ed ElSha alla Roma

16 gennaio 2016

Con la trattativa per il passaggio di Alessio Cerci dal Milan al Genoa che si è sbloccata, accelera anche l'affare che porterà Diego Perotti alla Roma . Luciano Spalletti , già la prossima settimana, potrà accogliere l'argentino classe '88. Ma il mercato dei giallorossi non si ferma: Perotti dunque a un passo, ma la probabile partenza di Gervinho - direzione Cina - avvicina anche El Shaarawy, sempre dato in uscita dal Milan .

Doveva incastrarsi il primo pezzo del puzzle e ormai dovremmo esserci. Il fondo del Qatar, unico a opporsi al trasferimento di Alessio Cerci al Genoa, avrebbe dato il suo benestare all'affare e, di fatto, ha liberato sia Perotti che El Shaarawy. La Roma è infatti pronta a questo punto per chiudere con il Genoa per l'argentino ma non dovrebbe fermarsi a lui perché il contatto già ben avviato con il Milan per il Faraone, una volta sentito il parere di Spalletti, è stato rivitalizzato e la fumata bianca, dato che l'accordo economico era stato raggiunto, dovrebbe essere niente più che una formalità.



Le due uscite - Cerci ed El Shaarawy - permetteranno tra l'altro al Milan di portarsi a casa un giocatore che lo stesso Galliani ha definito molto interessante. Parliamo di El Ghazi, talento dell'Ajax, esterno di centrocampo capace si giocare su entrambe le fasce (anche se preferisce la destra) ma, soprattutto, giocatore di soli 20 anni, quindi con ampi margini di miglioramento. La richiesta è dieci milioni. A otto si potrebbe chiudere. Non basta, perché sempre seguendo la medesima linea, nelle ultime ore si sono accentuati i contatti tra il Milan e l'Inter per Andrea Ranocchia. I rossoneri hanno proposto il prestito con diritto di riscatto, i nerazzurri vorrebbero invece la cessione immediata.