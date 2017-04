TORINO, MIHA: "HART ANCORA IN PRESTITO? NON CREDO"

28 aprile 2017

"Non credo che il City voglia dare Hart ancora in prestito, lui per primo non vuole più il prestito e il Torino, come sappiamo, non si può permettere di comprare il giocatore per politica della società...". Sinisa Mihajlovic parla così del futuro del portiere della Nazionale inglese, quest'anno in prestito al Toro, che dovrà quindi scegliere un nuovo numero uno per la prossima stagione.