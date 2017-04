SIRIGU SUL MERCATO, IL TORINO CI PENSA

26 aprile 2017

Salvatore Sirigu in cerca di sistemazione. Il portiere 30enne sta giocando in prestito all'Osasuna ma ha un contratto che lo lega al PSG fino al 2018. Il numero 1 italiano è destinato a finire sul mercato e, secondo Tuttosport, su di lui starebbe facendo un pensiero il Torino, che dovrà fare i conti con la partenza di Hart a fine stagione. Sirigu però è anche nel mirino del Bayern Monaco che lo vorrebbe come vice-Neuer.