ROMA, DE ROSSI VERSO IL RINNOVO

22/08/2018

Daniele De Rossi e la Roma potrebbero continuare assieme ancora per un'altra stagione. Il capitano giallorosso sarebbe intenzionato a prolungare il suo contratto, in scadenza a giugno 2019, per altri dodici mesi, pur se a stipendio dimezzato (circa 1,5 milioni di euro più bonus). Se ne riparlerà, comunque, dopo la sosta invernale.