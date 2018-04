Mourinho in Indonesia: il governo lo vuole ct

10 maggio 2016

José Mourinho ct dell' Indonesia . Una suggestione clamorosa, ma questa è l'idea del Ministro dello Sport indonesiano Imam Nahrawi. "Possiamo offrire a Mourinho 250 milioni di rupie (circa 16,5 milioni di euro ), ma non è facile contattarlo. Abbiamo discusso di questa opportunità con il presidente indonesiano Widodo e con Thohir , presidente del Comitato Olimpico". Se l'assalto al portoghese non dovesse andare bene c'è l'ipotesi Hiddink.

Un'idea difficile da concretizzare come hanno ammesso gli stessi protagonisti ma non per questo meno suggestiva. La volontà da parte della federcalcio indonesiana di rilanciare il movimento dopo anni di risultati deludenti è palese e passa da ingenti investimenti. Mourinho è da tempo nel mirino del Manchester United e dovrebbe essere l'erede di Van Gaal, ma in caso di risposta negativa c'è pronto il piano-B: Guus Hiddink.