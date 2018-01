Milan, si lavora per Jankto: prestito con obbligo di riscatto

8 gennaio 2018

Il mercato invernale del Milan vivrà su piccoli ritocchi. Magari più in uscita, che in entrata, anche se Fassone e Mirabelli potrebbero regalare a Gattuso almeno un centrocampista che possa far rifiatare Kessie. E il nome in cima alla lista è quello di Jakub Jankto , pilastro dell'Udinese già seguito in estate. In Friuli avrebbero aperto le porte alla trattativa perché sarebbero interessati al difensore Gustavo Gomez.

Non uno scambio alla pari vista la differenza di valore di cartellino tra i due (8 milioni il rossonero, 25 il bianconero), ma uno di prestiti a gennaio con obbligo di riscatto a fine stagione. In realtà i Pozzo porterebbero Gomez alla Dacia Arena in prestito, ma sganciandolo dall'operazione Jankto per incassare la cifra desiderata. A meno che nell'operazione non si aggiunga o rientri Manuel Locatelli. Il giovane centrocampista lecchese vorrebbe giocare di più e l'Udinese potrebbe fare al caso suo. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per trovare un accordo non semplice, ma che farebbe comodo a entrambi i club. Adesso bisogna trovare il modo di amalgamarli.