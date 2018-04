Milan, Galliani: "Conte? In futuro non si sa... El Shaarawy può tornare"

13 gennaio 2016

El Shaarawy, Cerci, Donnarumma, Luiz Adriano e... Conte. Molto mercato nelle parole dell'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, prima della sfida di Coppa Italia contro il Carpi: "Per Luiz Adriano c'è l'accordo fra il Milan e la squadra cinese - ha dichiarato infatti ai microfoni di Rai Sport - ora deve fare le visite mediche e ottenere il visto. Se tutto accadrà vediamo, è possibile che El Shaarawy torni da noi", ha dichiarato infatti Galliani. "Il mercato è aperto fino al 2 di febbraio, vediamo. Credo che il Milan abbia un numero notevole di giocatori, abbiamo concluso il prestito di Cerci al Genoa". Galliani ha quindi blindato Donnarumma: "E' e rimarrà il portiere del Milan, non abbiamo ricevuto offerte e nel caso verrebbero respinte". Poi una battuta sull'attuale ct dell'Italia: "Conte è l'allenatore della Nazionale, in passato gli avevo offerto la nostra panchina. In futuro non si sa...".