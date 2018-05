Liverpool, chi al posto di Karius? Offerte per Donnarumma e Alisson

28 maggio 2018

Le papere di Karius in finale di Champions League rimarranno per sempre un incubo per milioni di tifosi del Livepool . I Reds, dopo la sciagurata finale di Champions League per 3-1 a Kiev con il Real Madrid, hanno deciso di acquistare un nuovo portiere. E Klopp guarda in Italia. Gli obiettivi dell'allenatore tedesco sono Donnarumma e Alisson : sia Milan sia Roma, però, non si acconteranno di meno di 60/70 milioni.

Su Alisson Becker si è mosso pesantemente anche il Real Madrid. Pure il Napoli è interessato, ma se dovesse lasciare la Roma è decisamente più probabile per l'estremo difensore una destinazione estera. Il Liverpool lo tenta, Klopp lo vuole. L'alternativa è sempre rappresentata d Gigio Donnarumma. Mino Raiola lo vuole portare lontano dal Milan, ma il club rossonero è intenzionato a cederlo solo per un'offerta adeguata (non inferiore ai 60 milioni, come avevamo anticipato il 21 maggio). I Reds, però, non si spaventano. Nonostante la presenza in panchina di un ottimo portiere (Simon Mignolet), serve un campione in grado di far dimenticare Karius e le sue papere.