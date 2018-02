Khedira: "Potrei tornare il Bundesliga". E su Emre Can si inserisce il Real

21 febbraio 2018

Sviluppi di mercato importanti in casa Juventus. Sami Khedira , infatti, sta pensando di fare ritorno in Bundesliga . Lo ha dichiarato lo stesso centrocampista tedesco a margini di un evento per uno sponsor. "Non posso escluderlo - ha dichiarato -. Sono ancora relativamente giovane e ho il contratto in scadenza nel 2019, ma un ritorno in Germania non lo posso escludere". Su Emre Cam , invece, c'è da registrare il tentativo di inserimento da parte del Real Madrid .

Il futuro di Khedira, dunque, si tinge di giallo. Il tedesco, 31 anni da compiere ad aprile, ha sempre dato un contributo importante, ma la Juve potrebbe rinunciare a lui per un normale - e tempestivo - cambio generazionale. Con Pjanic, Bentancur e Matuidi certi della conferma, sono proprio Khedira, Marchisio e Sturaro i possibili partenti bianconeri a centrocampo.



Per Sami c'è da tempo l'ipotesi Usa, ma lo stesso campione del mondo ipotizza di fare un ulteriore "passaggio" in Germania prima di volare negli Stati Uniti. Emre Can, fortissimo mediano in uscita dal Liverpool a parametro zero, è stato individuato da tempo come l'ideale sostituto. La Juve ha avviato la trattativa ufficialmente, e la firma del 24enne tedesco è davvero vicina, ma i bianconeri faranno bene a stringere i tempi: in Spagna infatti, danno il Real Madrid in lizza per assicurarsi il centrocampista. La Juve, infine, è sempre vigile su Lorenzo Pellegrini: la possibilità di acquistare il 21enne della Roma con la clausola rescissoria (25 milioni) attira molto la dirigenza bianconera.