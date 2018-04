Juve, osservatori a Lisbona per Renato

15 febbraio 2016

Dopo aver trascorso la sessione invernale del mercato a setacciare i migliori talenti italiani, la Juve ha spostato l'attenzione sui campionati esteri per assicurarsi i nuovi Pogba e Coman. E ha individuato in Renato uno dei suoi possibili obiettivi. Come scrivono gli spagnoli di "As", infatti, i bianconeri avrebbero mandato un loro osservatore a seguire il centrocampista portoghese del Benfica nel match contro il Porto di venerdì.

La relazione sul 18enne lusitano sarebbe stata molto positiva, anche se l'ostacolo della clausola rescissoria, pare fissata in 80 milioni di euro, non è da poco. L'intenzione della Juve è quella di trovare il nuovo Pogba temendo una possibile partenza del francese già in estate. Su Renato, però, ci sono altri club importanti, tra cui il Real Madrid e il Manchester United, che potrebbe far valere l'appeal di Mourinho sul giovane connazionale quando lo "Special One" approderà ai Red Devils.