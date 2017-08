Diego Costa all'Atletico: "Fai uno sforzo con il Chelsea, non posso aspettare per sempre"

18 agosto 2017

Diego Costa mette fretta all'Atletico Madrid: "Ho dimostrato di tenere a loro e di voler giocare per loro. Ma se non arriva a un accordo con il Chelsea e non fa un grande sforzo, non posso continuare a volere un club che non intende fare un grande sacrificio per provare a prendermi - ha detto a ESPN Brasil - So che questo grande sforzo arriverà, ma se bisogna pagare quello che chiede il Chelsea... Vuole una cifra cui l'Atletico non può avvicinarsi".