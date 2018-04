Dalla Spagna: il Real riprenderà Morata per poi venderlo all'estero

22 marzo 2016

La Juve è avvisata. Il Real Madrid eserciterà il diritto di "recompra" su Alvaro Morata, alla fine della stagione, ma il futuro del giovane attaccante oggi in bianconero non sarà al "Bernabeu". Lo rivela As, secondo cui l'intenzione della dirigenza merengue è quella di rivendere il giovane prodotto della "cantera" in Premier League, dove non mancano gli estimatori, con l'Arsenal in testa, oppure al Bayern Monaco.