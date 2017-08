Mercato Juve: niente Spinazzola, Kean al Verona L'assalto all'esterno dell'Atalanta non ha portato i frutti sperati. Il classe 2000 via in prestito

31 agosto 2017

Nessun colpo di mercato dell'ultima ora in casa Juventus che in entrata ha chiuso la sessione con l'arrivo di Hoewedes. Niente da fare, infatti, per Leonardo Spinazzola che resterà all'Atalanta nonostante i tentativi bianconeri e la volontà del giocatore. Esperienza all'Hellas Verona per il giovane attaccante classe 2000, Moise Kean, che ha firmato per il prestito secco. Asamoah resta, ma il mercato in Turchia chiuderà tra una settimana.

KEAN AL VERONA IN PRESTITO Moise Kean ha firmato il contratto con il Verona. Il classe 2000 giocherà in prestito per un anno all'Hellas

AG. SPINAZZOLA: "JUVE? DIFFICILE, MA..." Davide Lippi, agente di Spinazzola, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito: "Da figlio di un allenatore, non mi è mai capitato che un allenatore volesse tenere un calciatore che non si sentisse più di rimanere in una squadra. Dando una risposta da agente, l'abbiamo vissuta in maniera non ottimale. Mi è sembrato, da fuori e da dentro, più che una battaglia fra Spinazzola e Atalanta, una battaglia fra il club orobico e la Juve. È normale che dopo tanti anni il giocatore volesse tornare a casa. Spinazzola non ha mai mandato un certificato e non ha mai saltato un allenamento. È vero che non ha preso parte a partite ufficiali, perché non si sentiva sereno e non si allenava in maniera ottimale, di conseguenza il tecnico lo ha ritenuto non convocabile. Si è sempre allenato, a parte perché non poteva essere sereno. Ha ringraziato i compagni, voleva perseguire un sogno". Poi, a calciomercato.com: "La Juve? E' difficile, ma il mercato si conclude alle 23...".

PEREIRA IN PRESTITO AL BORDEAUX Il Bordeaux ha annunciato l'arrivo di Matheus Pereira, giovane centrocampista brasiliano in arrivo dalla Juve in prestito con diritto di riscatto

KEAN, CONTATTI COL VERONA Lavori in corso per Kean. Sfumato Bony, il Verona ha messo gli occhi sul giovane attaccante bianconero. SI discute di un eventuale prestito.

CEDUTO VITALE ALLA SPAL "SPAL 2013 srl ha acquisito le prestazioni sportive del centrocampista centrale Mattia Vitale. Il giovane mediano classe 1997, in prestito al Venezia (dove aveva iniziato l’annata sportiva) ma di proprietà della Juventus, arriva in biancazzurro a titolo temporaneo"

OBIETTIVO DEL SOLE E' Ferdinando Del Sole l'obiettivo last minute della Juventus. I bianconeri pensano al futuro nell'ultimo giorno di mercato: e nel mirino è finito il centrocampista del Pescara, protagonista nell'inizio di stagione della squadra di Zeman. Il giocatore potrebbe essere bloccato e lasciato in prestito un anno in Abruzzo. Attese novità entro poche ore, col Milan che rimane sullo sfondo, molto interessato al giocatore.

PELLEGRI E SALCEDO NEL MIRINO Nell'ultimo giorno di mercato, Marotta resterà vigile sui colpi last minute per il presente e per il futuro. In particolare i bianconeri seguiranno con grande attenzione le situazioni dei gioiellini del Genoa Pellegri e Salcedo. Difficile però che nella trattativa possa essere inserito Sturaro.

SPINAZZOLA, ULTIMO TENTATIVO Nonostante le dichiarazioni di facciata, nell'ultimo giorno di mercato l'entourage di Spinazzola tenterà ancora una volta di convincere l'Atalanta a cambiare idea, lasciandolo andare alla Juve. Al momento la situazione sembra congelata e i margini di trattativa con la famiglia Percassi sembrano molto limitati, ma non è detto che qualcosa possa cambiare nelle ultime ore. Se la situazione dovesse cambiare in extremis, la Dea punterebbe forte su Laxalt. Ad ogni modo, per evitare di restare scoperti sulla sinistra, Marotta ha bloccato la partenza di Asamoah al Galatasaray.

