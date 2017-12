La Juve vuole subito Emre Can: a gennaio per sei milioni di euro?

29 dicembre 2017

La Juve vuole anticipare i tempi e portare Emre Can a Torino già a gennaio. I bianconeri hanno in pugno il centrocampista in scadenza con il Liverpool a giugno. Marotta ha già fatto sapere ai Reds, via mail, che inizierà i contatti con il tedesco di origine turca, ma l'idea è quella di averlo subito con un minimo sforzo economico: con 5-6 milioni di euro si potrebbe strappare il sì degli inglesi che altrimenti a giugno saranno costretti a salutarlo a zero. L'intesa con l'entourage di Emre Can è già stata trovata da diverso tempo per un contratto di 5 anni da 5 milioni a stagione.