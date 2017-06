Juve, Marquinhos per il dopo Bonucci

25 giugno 2017

Bonucci non si tocca ma intanto la Juve si muove sul mercato alla ricerca del sostituto ideale nell'eventualità di un addio di Leo, fortemente voluto dal Chelsea. E il nome che circola insistente nelle ultime ore è quello dell'ex Roma Marquinhos , che ha un contratto fino al 2019 con il Psg. Il giocatore, 23 anni compiuti a maggio, ha doppio passaporto - brasiliano e portoghese - e piace per le sue doti difensive e in fase di impostazione del gioco.

Bonucci è nel mirino di Conte, con il Chelsea pronto a un'offerta - secondo i media inglesi - di 100 milioni di sterline - per fargli vestire la maglia Blues insieme ad Alex Sandro. La Juve non ci sente, per ora, ma già lavora per un futuro senza Leo. Secondo il 'Corriere dello Sport', i dirigenti bianconeri avranno un contatto con il Psg in settimana: si parlerà di Marquinhos (che conosce già il campionato italiano avendo militato nella Roma nel 2012/13), ma non solo. Matuidi infatti è un altro argomento caldo, essendo la prima alternativa a N'Zonzi del Siviglia per il centrocampo. Così come Cuadrado, molto gradito al tecnico dei parigini Emery. Marquinhos piace anche a Mourinho per il suo United.