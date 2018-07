Juve, giallo Pjanic: contatti con il Chelsea

19/07/2018

Dopo l'arrivo di Ronaldo a Torino, in casa Juve tengono banco le operazioni in uscita. Detto di Higuain , che Sarri vorrebbe per la sua nuova avventura in Premier, il Chelsea potrebbe puntare anche un altro gioiello bianconero: Pjanic . Al momento la posizione del bosniaco è un giallo e non si possono escludere colpi di scena. Ieri sera Miralem ha cenato infatti a Milano con l'agente Ramadani , molto vicino ai Blues, e il procuratore di Sarri .

Un incontro sorprendente, visti i protagonisti, che potrebbe aprire un nuovo scenario di mercato. Stando alla Gazzetta dello Sport, Ramadani potrebbe essere infatti il nuovo uomo di fiducia di Pjanic, che potrebbe interrompere il rapporto con lo storico agente Becker per raggiungere Sarri al Chelsea.



Una suggestione di mercato che al momento non si può escludere nonostante l'arrivo in Blues di Jorginho. Soprattutto perché il nome del bosniaco finore era stato sempre accostato al Barcellona e al City. Sullo sfondo poi restano comunque da capire le intenzioni della Juve sulla questione. Attualmente i bianconeri non sembrano interessati a cedere il giocatore, ma finora non sono ancora arrivare offerte concrete e la situazione di Pjanic resta comunque sospesa in attesa di ulteriori sviluppi.