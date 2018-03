Juve, Dybala a Madrid: si scatenano i rumors di mercato

19 marzo 2018

Pizzicato al ristorante "Los Arroces de Segis", Dybala ha approfittato della mancata convocazione di Sampaoli per una toccata a Madrid. Un giro turistico con tanto di procuratore al seguito. Dettaglio che non è sfuggito ai media iberici, che subito si sono messi sulle tracce dell'argentino per capire se dietro alla "gita fuoriporta" di Paulo ci siano anche intrecci di mercato. Stando ad As, la presenza dell'attaccante della Juve a Madrid a pochi giorni dalla sfida di Champions col Real (andata il 3/4 a Torino) sarebbe piuttosto sospettosa. Ma sulla questione, per ora, non giungono conferme o smentite. La Joya bianconera, infatti, potrebbe aver deciso di volare in Spagna soltanto per staccare la spina e godersi un un po' di relax.



Una scelta che ha fatto comunque scatenare i rumors di mercato. Con Gareth Bale in uscita, infatti, il Real è a caccia di un attaccante top per la prossima stagione. L'obiettivo principale resta sempre Neymar, ma l'operazione non è semplice e se l'affare dovesse saltare, ai Blancos servirà una seconda opzione. Alternativa che potrebbe essere proprio Paulo Dybala. Ammesso che Madrid gli sia piaciuta, ovviamente...