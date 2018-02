Wanda Nara: "Due grandi squadre su Icardi, valutiamo il futuro"

22 febbraio 2018

Ora la moglie-agente dell'argentino, intervistata dal Corriere dello Sport, torna alla carica, spiegando che su Icardi si è manifestato l'interesse di due big del calcio europeo. Non fa nomi, Wanda, ma tanto basta per accendere un campanello d'allarme in casa Inter: "Non ho incontrato il ds Ausilio, ma ci sentiamo spesso al telefono. Lui sa quello che penso io e io so la posizione sua e della società. In quest'ultimo periodo si sono avvicinate un paio di squadre importanti che hanno dimostrato di apprezzare Mauro. E io che mi occupo del suo futuro devo almeno ascoltarle, valutare le condizioni e la situazione".



Wanda, però, spiega anche il grande attaccamento di Icardi ai colori nerazzurri: "Anche in passato avevano bussato top club, ma Mauro ha sempre scelto l'Inter. Lui ha fatto tantissimo per questi colori, non ha mai avuto dubbi su che maglia volesse indossare. È stato scelto come capitano a 22 anni, a differenza di quanto si dica ha un ottimo rapporto coi compagni. Lui vuole il bene dell'Inter, come lo vuole Ausilio. Ma io, e solo io, mi occupo del futuro di Mauro e quindi devo valutare le opzioni: tutto passa da me, chi vuole Icardi deve bussare alla mia porta".



Spazzate via le voci, dunque, su un avvicinamento a Mino Raiola: "Nutro grande rispetto per Mino, ma sono in tanti quelli a cui piacerebbe lavorare con Mauro. Ma il suo procuratore sono io". E sul piatto del rinnovo c'è anche la questione clausola. Chi vuole Icardi, a luglio, lo potrebbe prendere per 110 milioni. Wanda Nara spiega: "Penso che l'Inter sia felice che un suo giocatore abbia acquistato tanto valore. 110 milioni sono moltissimi soldi. Il club pensa di alzarla? Non credo sia quello il problema, comunque ne discuteremo e vedremo. Di sicuro con la clausola tutto è più chiaro".



Alla luce di queste parole è chiaro che nelle prossime settimane verrà fissato un appuntamento tra i dirigenti nerazzurri e la Nara, per abbozzare l'accordo sul rinnovo. L'Inter punta ad alzare sia l'ingaggio del giocatore sia la clausola di rescissione. Un accordo è possibile.