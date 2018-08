Modric-Inter, verdetto rinviato all'8 agosto. Dopo il colloquio con Florentino

03/08/2018

Inter-Modric-Real Madrid: mercoledì 8 agosto si decide. Dipende dal colloquio, fra cinque giorni, che Luka avrà con Florentino Perez al quale chiederà di essere ceduto all'Inter, motivando le sue ragioni. Alle quali il gran capo della Casa dei Blancos opporrà le sue di ragioni. Senza sventolare la clausola da 750 milioni che renderebbe senza senso ogni discorso di mercato. Cosa accadrà? Appunto, questa è la domanda. All'Inter si pensa positivo. Da Madrid, in queste ore, si affrettano a spegnere ogni illusione.



Dicono le cronache madridiste. Questa di Modric e dei suoi procuratori sarebbe una mossa per farsi allungare il contratto col Real, contratto che scade il 30 giugno 2020 quando avrà 35 anni. E ancora: dopo il super-Mondiale, Luka intende ritagliarsi un posto di privilegio a Madrid, pensando a un ingaggio superiore ai 10,5 milioni attuali. E poi: non esistono motivazioni tecniche per le quali il Real intenda liberarsi del croato, in assenza di un suo plausibile sostituto. Dunque non si farà. Modric si rassegni: si fa per dire, ovviamente.



Dicono le cronache interiste. L'idea-Modric è venuta allo stesso Modric, ai suoi compagni croato-interisti e ai suoi procuratori. Florentino Perez non ha fatto valere la clausola da 1 miliardo per CR7, che aveva in mente di andarsene, e non può fare uno "sgarbo" a un altro 33enne che crede di aver concluso la meravigliosa avventira madridista. Suning ha messo in moto la contabilità dell'affare, per spendere subito 15 milioni rilevando il prestito oneroso, versando 25 milioni la prossima estate e garantendo a Modric uno stipendio come quello del Real, ma con due anni in più, ovvero fino al 2022. Nel labirinto per Fair Play poi il club nerazzurro dovrà anche cedere un giocatore, da qui al 18 agosto, per ottenere il pass economico pro-Modric.



Non ci sono elementi che possano far valere una tesi rispetto all'altra. Tutto dipende dal colloquio Perez-Modric, l'8 agosto. L'Inter ha rinunciato a Vidal, insegue anche un teorico terzo uomo (potrebbe essere Rafinha, che però c'entra poco, tatticamente, con Modric. Il fine settimana servirà a mettere a punto le reciproche riflessioni.