Modric a Madrid, incontra il vice di Florentino. L'Inter resta in attesa

08/08/2018

Luka Modric ha già detto al Real Madrid cosa pensa del suo futuro. L'interesse dell'Inter, le voci sul suo addio, l'incontro con Florentino Perez che non avverrà prima di giovedì. Eccola, la prima giornata di Modric a Madrid, appena rientrato dalle vacanze post-Mondiale. Il croato martedì sera ha incontrato il suo agente e Mijatovic, intermediario che sta provando a portare a Milano il giocatore. In mattinata Modric è arrivato a Valdebebas, per iniziare gli allenamenti con le merengues. Ha incontrato Sanchez, numero due del Madrid e plenipotenziario di Florentino Perez. Il rientro del presidente è previsto per giovedì, il giorno in cui Modric dirà espressamente a Perez che il suo tempo a Madrid è finito.

L'incontro tra Luka Modric e Florentino Perez si terrà giovedì. Il croato ha avuto un colloquio con Angel Sanchez, il numero due del club. È lo stesso dirigente del Madrid con il quale Jorge Mendes ha parlato dell'addio di Cristiano Ronaldo. Dopo questo colloquio, nel quale Modric ha ribadito la propria posizione, ha lasciato Valdebebas un'ora dopo i compagni che si sono allenati con lui in mattinata (Varane, Marcelo, Casemiro e Kovacic). Intanto il Real è sbarcato in Spagna dopo la tournée americana.

A FLORENTINO L'ULTIMA PAROLA

Il Real ha già perso Ronaldo, sta perdendo Kovacic a centrocampo e cercherà un rinforzo importante in mediana. Ma una partenza di Modric complicherebbe ulteriormente i piani di Lopetegui. Inoltre Perez non vuole veder partire un altro uomo copertina, che ha garantito 4 Champions in cinque anni. Ma tra i due il rapporto è buono, dopo il trionfo di Kiev il croato aveva già fatto capire a Perez di voler cambiare aria, per trovare nuove sfide, stimoli e un ingaggio più pesante e lungo. L'idea è di non andare allo scontro, ma dal confronto si capirà una volta per tutte se l'Inter potrà davvero sognare di portare il croato a Milano.