Modric a gennaio vuol ripercorrere la pista che porta all'Inter

11/09/2018

Luka Modric all'Inter il prossimo gennaio? Nell'edizione delle 13,10 SportrMediaset, oggi, ha rivelato che il campione croato ha confidato ad amici che intende sfruttare la finestra del mercato di gennaio 2019 per riaprire quella porta... interista che ad agosto il presidente Florentino Perez ha perentoriamente chiuso.



Modric, impegnato con la Nazionale, dopo la festa per il 33esimo compleanno avrebbe appunto confidato agli amici in nerazzurro di voler ancora raggiungerli a Milano, senza aspettare l'estate ed entrare nell'ultimo anno di contratto con il Real Madrid. Il croato vuole partecipare al progetto dell'Inter e vuole sfidare la Juventus di Cristiano Ronaldo, ben sapendo quanto sarà difficile, se non imposisbile, convincere il presidente del Real. Anche in funzione della querelle legale con l'Inter con tanto di denuncia alla Fifa, denuncia poi archiviata per mancanza di elementi.

Modric vuole comunque provarci, e la speranza sua (non solo sua, ovviamente) è che l'Inter resti in corsa in Champions League in modo da sfruttare il nuovo regolamento che permette di disputare la competizione pur cambiando maglia in corsa.

La società nerazzurra è alla finestra senza farsi troppe illusioni, ma con le maglie del settlement agreement che a gennaio saranno più larghe, il club potrebbe presentare al Real un'offerta più importante rispetto a quella formalmente indicata ad agosto.