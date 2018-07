Inter, ufficiale: ceduto Eder allo Jiangsu Suning

13/07/2018

Ora è ufficiale: Eder è un nuovo giocatore dello Jiangsu Suning . Il club cinese ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante con un post sul social network cinese Weibo. Tutto fatto dunque: Eder lascia l'Inter per 5 milioni di euro e firma un contratto da due stagioni e mezzo da 27 milioni lordi in totale, ovvero oltre 5 milioni netti a stagione .

Finisce dopo due anni e mezzo l'esperienza a Milano di Eder, classe '86, arrivato all'inter nel gennaio del 2016. 84 presenze e 14 gol per l'attaccante con la maglia nerazzurra. Il suo tempo a Milano era ormai concluso: quasi sempre impiegato da Spalletti come arma dalla panchina, l'arrivo di Lautaro Martinez aveva praticamente chiuso ogni spazio ad Eder.



Così negli ultimi giorni si è intensificato il pressing dello Jiangsu, società di proprietà di Suning. Si è dovuti andare però ad una trattativa vera e propria, dal momento che la Fifa monitora ogni passaggio di giocatori tra società appartenenti ad uno stesso proprietario. È stata una piccola corsa contro il tempo, verso la scadenza del mercato cinese (chiude venerdì 13 alle 23:59 ora cinese).



Alla fine l'accordo è stato trovato sulla base di 5 milioni, mentre per Eder è stato depositato un ricco contratto da due stagioni e mezzo da 27 milioni di lordi in totale. "Speriamo possa continuare le sue ottime prestazioni sul campo e portare la nostra squadra ad un livello più alto", scrive la società di proprietà del gruppo Suning.