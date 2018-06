Inter, offerta per Nainggolan. Stallo Rafinha, assalto a Chiesa Alla Roma 29 milioni più un giovane. Proposto prestito biennale al Barcellona. La Fiorentina valuta l'ala 70 milioni Facebook

11/06/2018

Alla ricerca di plusvalenze sì, ma anche di colpi da Champions. Sarà un giugno rovente per l'Inter, sempre a caccia di quei 45 milioni di plusvalenze ma anche di rinforzi pesanti da consegnare a Spalletti, dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez. I nomi in ballo sono piuttosto noti: Nainggolan, Rafinha e Chiesa. Ognuno con la sua storia e la sua differente modalità di approccio. E tutto considerando che con ogni probabilità l'Inter dovrà sacrificare uno tra Perisic e Brozovic, e magari Candreva.

NAINGGOLAN: LA ROMA VUOLE CASH+UN GIOVANE. MA OCCHIO ALLA CINA È la richiesta espressa di Luciano Spalletti, con il quale si è espresso al massimo livello in carriera. L'Inter vuole Radja Nainggolan (classe '88) e la Roma è ormai disposta a cederlo. Ci sono differenti questioni sul banco. La prima: la richiesta di partenza dei giallorossi è di 40 milioni. La seconda: le possibili offerte in arrivo dalla Cina. Il Guangzhou Evergrande di Cannavaro era la più accreditata ma l'arrivo di Talisca e le parole di Cannavaro ("mi piace tanto Radja, ma non si può") hanno raffreddato la pista. Ecco dunque l'Inter. Nessuna offerta ufficiale per il momento ma il sentore di una trattativa che si possa mettere in piedi, partendo dalla speranza di abbassare la richiesta della Roma di 40 milioni.



Come? Inserendo oltre ad una parte fissa anche il cartellino di un giovane della Primavera. E l'offerta che verrà formulata - dopo che Beltrami, agente del belga, ha già incontrato il dg giallorosso Baldissoni - sarà quella di 29 milioni di euro cash più il cartellino del forte e promettente giovane della Primavera Zaniolo. Un nome che piace a Monchi e Di Francesco e che dovrebbe mettere d'accordo le parti. Per Nainggolan pronto un contratto quadriennale da 4,5 milioni a stagione.

RAFINHA, IL BARCELLONA ASPETTA. E IL TOTTENHAM... L'Inter si avvicina a Nainggolan ma intanto il Barcellona vuole accelerare nella questione Rafinha. L'Inter non lo ha riscattato per 35 milioni (la scadenza per esercitare l'opzione era fissata il 5 giugno) e sta lavorando ad un altro prestito, questa volta biennale con obbligo di riscatto, una soluzione che a gennaio non poteva proporre. Non è detto che Nainggolan escluda Rafinha, è chiaro che ormai l'Inter sia orientata su questi due nomi per coprire il ruolo di centrocampista avanzato. Il fatto è che il Barcellona è abbastanza spazientito dall'attendismo dell'Inter. Ed è forse anche per questo, per sollecitare una mossa nerazzurra, che sulle colonne di Sport, quotidiano catalano molto vicino ai blaugrana, si parla di un inserimento del Tottenham per Rafinha. Il giocatore, da parte sua, ha espresso più volte anche pubblicamente la sua volontà: quella di rimanere all'Inter.

MAXI-OPERAZIONE CON LA FIORENTINA PER FEDERICO CHIESA Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, il grandissimo colpo che l'Inter vuole mettere a segno questa estate è Federico Chiesa. Un'operazione complicata e impegnativa, dato che la Fiorentina valuta il suo gioiello (classe '97) non meno di 70 milioni. Sarà un duro lavoro quello di Ausilio, ma con la Fiorentina - dopo i dissidi del passato - nella scorsa stagione l'Inter ha trattato in maniera positiva (Borja Valero e Vecino). Il Napoli, da sempre, ha nel mirino Chiesa: era già arrivato a offrire 50 milioni più Ounas e Rog, offerta rifiutata.



I nerazzurri insisteranno e proveranno anche qui a lavorare sulla parte cash, 40-50 milioni, più delle contropartite. I nomi fino a questo momento emersi sono quelli di Karamoh, Dalbert e del giovane Valietti. Per tutta risposta la Fiorentina sta provando a blindare il proprio gioiello, offrendo un rinnovo con cospicuo aumento dell'ingaggio. Trattativa da seguire con attenzione.

