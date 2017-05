Inter, mega offerta per Schick

2 maggio 2017

Il tempo, insomma, stringe, perché il pericolo che qualche altro club si inserisca nella trattativa c'è e non si può non tenerne conto. Di qui la disponibilità dell'Inter di pagare una cifra superiore alla clausola rescissoria e i contatti, costanti e ultimamente frequenti, con il club genovese. La Samp sa di poter monetizzare con il suo attaccante, ma sa anche che tenere buoni i rapporti con l'Inter può essere molto utile per il futuro. Logico, quindi, che i blucerchiati proveranno a chiudere con i nerazzurri magari inserendo qualche bonus nel contratto che possa far lievitare il costo finale del cartellino.



Di certo Schick piace a parecchie squadre e d'altronde non potrebbe essere diversamente dato che, sia pure non giocando moltissimo, l'attaccante ceco ha messo in mostra qualità notevoli e una capacità realizzativa fuori norma. Per lui parlano gli undici gol in campionato (con soltanto dieci presenze da titolare!) su un totale di 19 tiri nello specchio. Una rete, per capirci, ogni 110 minuti. Il tutto a 21 appena. Il profilo è quindi quello di un giocatore di grande prospettiva, senza voler entrare nel merito di quanti lo paragonano, per movenze e qualità tecniche, a icone come Van Basten e Ibrahimovic. Per i voli pindarici è obiettivamente presto, ma l'affare, se l'Inter saprà condurlo in porto, è assolutamente importante.