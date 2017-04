Inter, Guarin ti chiama: "Vuole tornare per vincere"

22 aprile 2017

Fredy Guarin ci riprova. Con la sua avventura in Cina ormai in dirittura d'arrivo, il colombiano lancia i suoi messaggi d'amore all'Inter, sperando in un nuovo futuro nerazzurro. "Alla fine del 2017 sarà un giocatore a parametro zero e tra pochi mesi potrà firmare un preaccordo con qualunque club. Lui vuole tornare, poi si vedrà se i nerazzurri vorranno ancora puntare su di lui", ha detto il suo agente, Marcelo Ferreyra, a fcinternews.