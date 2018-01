Inter, Ausilio su Rafinha: "Fiduciosi, ma serve tempo". Pastore non è tramontato

15 gennaio 2018

Ausilio e Sabatini hanno in mano il sì di Rafinha, che è rimasto fuori nuovamente dalla lista dei convocati blaugrana nell'ultima partita e cerca riscatto in Italia. Ma è proprio la possibilità che il riscatto diventi realtà che spaventa il Barcellona, che non vuole rischiare di perdere il brasiliano per una cifra - i famosi 20 milioni offerti dall'Inter - considerata troppa bassa. Per questo il riscatto sarebbe fissato minimo a 30. Siamo quindi a dieci milioni di distanza, una forbice che Ausilio nei prossimi giorni proverà a chiudere.



Tra le priorità non c'è la situazione Ramires, come ha confermato lo stesso Ausilio: "Decide lo Jiangsu cosa fare, noi stiamo lavorando su altri fronti". Rafinha appunto, ma anche Javier Pastore del Psg che resta una pista più che complicata ma non ancora del tutto tramontata, anzi. Il ds nerazzurro ha cenato con il procuratore dell'ex Palermo per cercare di giocare sulla volontà dell'argentino di lasciare il Psg per sbloccare la situazione. Joao Mario e Brozovic potrebbero essere le pedine giuste per tornare a parlare col Psg per uno scambio di prestiti fino a fine stagione.