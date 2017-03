Inter, assalto a De Vrij: è lui il primo obiettivo

24 marzo 2017

L'Inter vuole ripartire dalla difesa e, a due mesi dalla fine della stagione, inizia a stringere per alcuni possibili rinforzi che sistemerebbero il reparto arretrato. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Stefan De Vrij, in scadenza nel 2018 con la Lazio e lontanissimo dal possibile rinnovo. Gli scout nerazzurri, come riferisce la Gazzetta dello Sport, lo seguiranno da vicino nelle due gare dell'Olanda contro la Bulgaria (a Sofia) e l'Italia (ad Amsterdam).