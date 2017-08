Inter, Ausilio: "Candreva resta, Perisic può rinnovare"

3 agosto 2017

"DALBERT VICINO, KARAMOH PIÙ COMPLICATO"

Ausilio ha fatto luce su tutte le trattative dell'Inter: "Per Dalbert manca ancora qualcosa, e cioè mancano le firme e gli accordi, quindi manca tanto. Di sicuro c'è la disponibilità del calciatore, poi col Nizza abbiam parlato e la direzione è quella. Differente il discorso per Karamoh: è vero che c'è un nostro interesse e che abbiamo formulato un'offerta, ma siamo distanti".



"CANDREVA E PERISIC RESTANO, IVAN PUÒ RINNOVARE"

"Su Candreva sono uscite delle cose particolari: è un nazionale italiano, è titolare, non l'abbiamo mai messo sul mercato e non ce ne vogliamo privare. Vogliamo fare grandi risultati con lui e con Perisic. Ecco, Perisic. Stiamo parlando del rinnovo, è una volontà che abbiamo come società. Ivan è qui solo da due stagioni, avrebbe un contratto per altri tre anni e quindi non ci sarebbe fretta. Ma ha dimostrato di meritarsi qualcosa, quindi vogliamo andare a riconoscergli un premio per dimostrare la nostra volontà di fare una grande squadra con lui".



"VIDAL, IL BAYERN NON HA VOLUTO NEMMENO PARLARNE"

Non arriverà Vidal, Ausilio lo certifica: "Ormai a centrocampo siamo a posto. Le possibilità di arrivare a Vidal erano pochissime. Sappiamo come lavorano al Bayern, era impossibile convincerli, non c'erano le condizioni. Con l'arrivo di Vecino abbiamo un centrocampo forte, giovane, di qualità e di assoluto valore". Non arriverà neanche Nainggolan, che Spalletti ha trasformato in un grande incursore: "Nainggolan è un giocatore unico, per caratteristiche e per modo di stare in campo. Magari anche all'Inter Spalletti troverà un giocatore da impostare in questa maniera. Se lo può inventare, ne abbiamo tanti di bravi, il nostro è un centrocampo forte".



"MURILLO AL VALENCIA? NON CI SCOMMETTEREI"

"Murillo non è a un passo dal Valencia. È vero che sono interessati, ma da qui a dire che lo prendono ne passa parecchio. Non escludo che alla fine possa rimanere, non ci scometterei sulla sua cessione".