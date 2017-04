Clamoroso Raiola: ha offerto Donnarumma all'Inter

29 aprile 2017

Mino Raiola sta facendo il suo gioco, ossia quello di strappare le condizioni economiche migliori per il suo assistito. E si sa che è un maestro in questo. Dopo la Juve, ecco l'Inter e il Milan è quasi con le spalle al muro. Già la prima grana per il duo Fassone e Mirabelli. Sì, perché la prima proposta fatta per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2018, con ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione non è stata ancora accettata. La nuova dirigenza rossonera sta provando a convincerlo anche con diversi benefit: fascia da capitano, ruolo da leader e anche un ingaggio per il fratello Antonio, portiere dell'Asteras Tripoli.



Mirabelli e Fassone hanno messo il rinnovo del portierone in cima alla lista delle priorità e vogliono chiudere la trattativa entro il 30 giugno per non perdere potere sul mercato e soprattutto non rischaire di perderlo a zero fra un anno. Altrimenti sarà cessione già nelle prossima sessione di mercato per cercare di monetizzare il più possibile. Intanto all'Inter sognano il grande "sgarbo" per vendicarsi di Pirlo e Seedorf. Raiola permettendo.