Doppio colpo Fiorentina: con Benassi arriva Eysseric

9 agosto 2017

Dopo settimane difficile e costellate di uscite importanti, il mercato della Fiorentina torna a battere colpi in entrata. Due in un giorno solo per Stefano Pioli che potrà contare sull'ex capitano del Torino, Marco Benassi , e del jolly offensivo Valentin Eysseric prelevato dal Nizza. Un'operazione lampo quella per il granata costato 10 milioni più bonus. Per Eysseric invece c'è voluto del tempo per la fumata bianca a 4 milioni di euro.

Dopo gli addii illustri di Gonzalo Rodriguez e Bernardeschi, passando per Borja Valero e Vecino, in casa Fiorentina è arrivato il tempo di rimpolpare la rosa a disposizione di Pioli per la prossima stagione. Dopo settimane di immobilismo allarmante e in attesa di capire come si concluderà la vicenda Kalinic, i tifosi viola hanno potuto accogliere due nuovi volti in squadra nel giro di poche ore. Se il nome di Eysseric circolava da tempo con una trattativa più complicata del previsto, quello di Marco Benassi è stato un fulmine a ciel sereno pensato e chiuso nel giro di poche ore con il Torino.



Centrocampista centrale dotato di grande duttilità dovrebbe affiancare Veretout nel centrocampo di Pioli, mettendo in forte dubbio la permanenza di Badelj in viola data la scadenza di contratto nel 2018. Classe 1994 nell'ultima stagione, quella della consacrazione, ha disputato 29 partite con la maglia del Torino realizzando 5 reti. Per il nazionale Under 21 la Fiorentina ha sborsato 10 milioni di euro facendogli firmare un quinquennale.



Un anno di contratto in meno, invece, per Eysseric che, in scadenza con il Nizza nel 2018 e chiuso ulteriormente dall'arrivo di Sneijder, ha firmato con i viola fino al 2021. L'esterno offensivo, in grado di giocare anche come trequartista, sarà subito a disposizione di Pioli vista la preparazione avanzata con il club francese ed è costato 4 milioni di euro alla società.