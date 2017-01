Valencia-Zaza, ormai ci siamo: si attende il sì del giocatore

12 gennaio 2017

Sono ore calde per Simone Zaza . Juve e Valencia hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 mln e l'obbligo di riscatto a 16, obbligo che scatterà alla decima presenza dell'attaccante. Accordo vincolato però alla permanenza del Valencia nella Liga. A questo punto tocca a Zaza stesso decidere e dare una risposta al club spagnolo. Ottimista il dg bianconero Marotta: "Dovrebbe andare in Spagna. Aspettiamo che decida".

La ferita West Ham è ancora fresca e per questo Zaza non vuole ripetere lo stesso errore. L'impressione, confermata dalle parole di Marotta (che ha poi glissato su Orsolini), è che sia in arrivo il sì del calciatore: il Valencia aspetterà al massimo 24 ore.