Ufficiale: Coutinho è del Barcellona

6 gennaio 2018

Il lungo inseguimento è finalmente giunto alla fine. Dopo che in estate il Liverpool si era opposto in tutti i modi al trasferimento, ora il sogno di Coutinho di giocare nel Barcellona è diventato realtà. L'ex Inter è già in viaggio verso la Catalogna per effettuare le visite mediche di rito e domani pomeriggio potrebbe essere al Camp Nou per vedere i suoi nuovi compagni contro il Levante. Poi lunedì la grande festa di presentazione al Camp Nou per quello che è il terzo acquisto più caro della storia dopo Neymar e Mbappé, colpi estivi del Psg. Un'arma in più per Valverde nella corsa alla Liga, mentre il brasiliano non potrà scendere in campo in Champions League visto che ha già giocato con la maglia del Liverpool.