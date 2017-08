Las Palmas, Boateng rescinde. Vicino all'Eintracht

16 agosto 2017

Kevin Prince Boateng e il Las Palmas si separano. Lo ha reso noto il club spagnolo sul sito, spiegando di "aver raggiunto un accordo per la rescissione del contratto che legava il giocatore al club per le prossime tre stagioni. Motivi personali di carattere irreversibile sono alla base di questa partenza", aggiunge la nota. Ora il centrocampista è pronto a tornare in Bundesliga, all'Eintracht di Francoforte. Pronto un biennale.