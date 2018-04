Il Valencia mette Feghouli fuori rosa, l'Inter fiuta l'affare

11 aprile 2016

Il Valencia, tramite un comunicato ufficiale, ha escluso dalla rosa il calciatore algerino Sophiane Feghouli. Secondo la nota del club, la squadra ha deciso di aprire un procedimento disciplinare. Nell'attesa, il giocatore è stato sospeso in via cautelare. Feghouli aveva deciso già da diversi mesi di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza a giugno 2016, scatenando così l'interesse di diverse squadre, tra le quali l'Inter.