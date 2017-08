Cancelo lascia il Valencia e va all'Inter

19 agosto 2017

Quella vinta per 1-0 contro il las Palmas e firmata dal gol di Zaza è stata l'ultima partita giocata da Joao Cancelo con la maglia del Valencia. Almeno per questa stagione, L'esterno portoghese, infatti, si trasferirà all'Inter nell'ambito dello scambio di prestiti con Kondogbia. Cancelo è rimasto in campo per tutti i 90 minuti e alla fine è scoppiato inlacrime salutando il suo pubblico e venendo abbracciato dai compagni.