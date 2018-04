Facebook

Il crollo del Milan, l'ironia del web Il crollo per 3-0 del Milan a Verona ha scatenato il popolo del web. C'è chi ha avvistato Thohir in tribuna anche a Verona e chi si ricorda le risate di Montella. Al Bentegodi niente supplementari dopo il 3-0 di mercoledì scorso in Coppa Italia per i rossoneri.