Anche il Papu non ci sta: fascia da capitano personalizzata Il Papu Gomez come Daniele De Rossi. Anche l'attaccante dell'Atalanta ha ignorato la normativa della Lega e nella prima giornata di campionato è sceso in campo con al braccio una fascia da capitano personalizzata mimetica sulle tonalità di grigio. L'argentino era stato tra i primi a protestare per la fascia unica: "I giocatori contano sempre meno". Dalle parole ai fatti, ora anche per lui è in arrivo una multa. A fine partita Gomez ha poi sminuito: "Non ho usato quella della Lega perché è troppo grande per il braccio. Devono mandarmela più piccola...".

